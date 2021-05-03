顏敏森衝出辦公室視線被屏風擋住沒看到砸毀電腦螢幕的一瞬間。（李文正翻攝）

北市警局2日公布「松山之亂」關鍵96秒畫面，仍遭質疑為何沒有法辦黑衣人，副所長顏敏森說，真的沒看到砸電腦一瞬間，聽到巨響衝出辦公室，視線被屏風擋著，依經驗法則，秉持毋枉毋縱原則，作出當下處置。

還原監視器畫面，10名黑衣人衝入派出所後，徐姓男子拿起民眾洽公區的椅子，砸毀值班台桌上電腦螢幕，顏聽到聲響，衝上前勒住徐脖子，將人壓制在牆邊。

顏敏森3日受訪表示，當下是就寢狀態，剛睡醒衝出辦公室，視線被屏風擋到，從辦公室門口的角度，沒有看到人，轉身才看到徐嫌對著同仁大聲喧嘩，立即上前制止，「確實沒看到扔擲動作」。

顏說，當天以駐地安全為第一優先考量，迅速驅離群眾，之後雖然有看到螢幕掉到地上，經詢問另外3名同仁是否知道螢幕掉落的過程，均回答「確實沒看到」。

顏說明後續處置作為，擔心第二波衝突，將線上巡邏同仁叫回警戒，隨後2名黑衣人返回道歉，由於事證不明確，只能以經驗法則，秉持「毋枉毋縱」原則，就只能作出當下處置。

(中時 )