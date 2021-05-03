勞動部今(3)日公布最新一期減班休息(無薪假)統計，本期事業家數增加17家，人數應加113人，目前實施家數總計447家、人數4222人，其中支援服務業家數156家居多，實施人數1021人，勞動部表示，最大原因是受邊境管制影響，運輸倉儲業也面臨同樣問題。

根據勞動部最今勞雇雙方協商減少工時統計(無薪假)統計，目前事業單位家數447家，實施人數4222人，較上期430家增加17家，人數4109人增加增加113人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期受影響最顯著的是支援服務業，實施家數156家，受影響人數1021人，較上期增加17人，受防疫邊境管制措施影響，支援服務業(旅行社)仍不見樂觀，運輸倉儲業同樣面臨類似狀況。

然而邊境管制措施不只影響旅行社及運輸倉儲業，批發零售業本期也小增5家及60人。

雖然本期實施家數最多的是支援服務業156家，不過實施人數最多的是運輸及倉儲業的1413人，境管影響仍是最大原因。

(中時 )