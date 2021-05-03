珍愛藻礁公投8月將直球對決，府院黨定調強化論述和宣導，民進黨副祕書長林飛帆表示，政府正在積極準備新的方案，除了兼顧減煤期程，也將從目前已經避開潮間帶藻礁生態區的現有方案再向外推，更大程度的減少大家對藻礁影響的疑慮。

環盟昨天舉行「花蓮山石年展覽-當代青年環境行動方案」座談，林飛帆也獲邀參與，他在臉書表示，與會的朋友都非常期待政府能持續大力推動能源轉型，也特別關心廢核、減碳與綠能的發展。

他在會中指出，大家都對執政黨有很多期待，作為執政團隊的一份子，他責無旁貸；但，「是不是也能容我表達對大家的期望：希望大家一起努力拒絕核四重啟，也支持政府提出三接更好的方案，讓能源轉型走下去。」

林飛帆表示，我們確實面對到，越來越多當代環境與能源的治理問題，並不是傳統「經濟開發vs環境保護」的衝突，而是「環境vs環境」的權衡與管理問題。這也是目前三接與藻礁的問題癥結點。

他說，這段時間，政府和民間的許多朋友都很努力尋求「雙贏方案」。相信大家也都有看到，政府正在積極準備新的方案，除了兼顧減煤期程，也將從目前已經避開潮間帶藻礁生態區的現有方案再向外推，更大程度的減少大家對藻礁影響的疑慮。他非常希望，所有關心環境的朋友們大家共同支持這樣努力，一起讓能源轉型走下去。

(中時 )