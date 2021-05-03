輔仁大學16位學生設計師的32套畢業作品服飾，也由伊林模特兒在當晚走秀演出，展現學生藝術能量。（許哲瑗攝）

新北市府邀請民眾一齊走訪落日美景聖地，體驗北海岸時尚藝術季的活力及漁港的獨特新感受。（許哲瑗攝）

「2021北海岸時尚藝術季」將在8日起連3個周末在富基漁港登場，邀請伊林名模王麗雅率領伊林專業模特兒，展演知名設計師潘怡良最新設計的20套服裝，以環保材質響應保護海洋理念，此外富基漁市裡的姊妹餐廳也與台灣第一位取得中餐丙級執照的俄羅斯女星安妮合作，推出限定菜色「俄羅斯海邊沙拉」，為富基漁港帶來新體驗。

「北海岸時尚藝術季」顛覆以往大眾印象，把傳統漁港化身為時尚藝術展示點，獲得迴響及討論，今年「北海岸時尚藝術季」除了規畫去年服裝秀外，還增加音樂展演及新生代藝人表演秀，讓民眾體驗更豐富多元的港邊藝術盛宴；今上午在新北市府舉辦記者會，宣布系列活動將在本週末開跑。

漁業處介紹，5月8日「富基食時尚」時尚辦桌，將由重量級名模王麗雅率領伊林專業模特兒，展演知名設計師潘怡良老師最新設計的20套服裝，服裝特別以新北市立曜紡織的環保材質布料製作，響應保護海洋理念。輔仁大學16位學生設計師的32套畢業作品服飾，也由伊林模特兒在當晚走秀演出，展現學生藝術能量。

此外，富基漁市裡的姊妹餐廳與台灣第一位取得中餐丙級執照的俄羅斯海參崴海港女兒安妮合作，5月8日起推出活動期間限定菜色「俄羅斯海邊沙拉」，讓民眾大飽口福。

漁業處指出，除了5月8日的服裝秀外，5月9日有新銳設計師王子欣30套女裝秀，以及夏日WAVE SHINE品牌泳裝秀與現場展示的8輛印地安美式重機結合演出，還有知名造型師王怡勛帶來彩妝講座；5月15日、16日「富基樂時尚-音樂展演」分別由輔仁大學音樂系爵士樂團、輔仁大學音樂系管樂團帶來90分鐘的音樂饗宴。

5月22日連2天舉辦「富基藝時尚-新聲駕到演場會」，首日有「百變小王子」馮秉軒帶來現場演唱和模仿秀、「最正星二代」王敏淳演唱歌曲，壓軸由擁有原住民血統的No name余荃斌演唱。次日由「雜耍小霸王」張竣凱以氣球秀開場，緊接著有高空晃管等雜技表演、「新民謠清新女聲」水分子樂團演唱、創作歌手楊琳除帶來招牌曲《癡情玫瑰花》，炒熱活動氣氛。

漁業處補充，在北海岸時尚藝術季活動期間，只要到富基漁港遊玩並與港內的美景或是藝文活動一起拍照，上傳貼文並打卡＃我在富基漁港參加藝術季，就可以免費兌換限量500頂的螃蟹帽以及500組藝術季主題口罩。富基漁市也配合北海岸時尚藝術季系列活動推出各項優惠。

農業局長李玟表示，富基漁港是北海岸知名的旅遊景點，有浪漫的夕陽及美味的各式海鮮，特別感謝潘怡良與北海岸漁港跨界合作，讓漁港煥發新氣象，邀請民眾一齊走訪落日美景聖地，體驗北海岸時尚藝術季的活力及漁港的獨特新感受。

(中時 )