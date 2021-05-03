農委會農業生物科技園區不畏疫情衝擊，165公頃擴充區土地招商，至4月底止，已有10多家廠商申請進駐擴充區，其中有3家廠商已完成簽約，共承租4.8公頃土地。

農委會指出，農科園區目前已有107家廠商投資進駐，形成天然產物、水產養殖、畜禽生技、農業資材、生技服務、農業設施等六大產業聚落，帶動新台幣114.11億元投資金額及2,550位就業人口，既有233公頃土地進駐率已近九成。

農委會指出，今年重點是165公頃擴充區土地的招商，目前已有老牌水產加值業者馥裕冷凍食品股份有限公司承租約2.4公頃土地，預計投入新台幣2.45億元資金擴建新廠；財團法人中央畜產會承租1.1公頃土地，將規劃設置全國最具規模之檢驗中心，以及園區既有進駐廠商峰漁股份有限公司增租1.3公頃土地擴建廠房，後續還有台灣北斗、大統屏農生技、聯發生技等多家廠商積極籌劃租地建廠。

農科園區指出，2020年疫情在全球擴散，對各進駐廠商營運產生衝擊，農科園區也因此立即提供各項紓困措施，包括提供園區廠商租金、管理費、水費、污水處理費等營運資金補貼，總金額逾新台幣7,200萬元，至少有85家園區廠商受惠。

同時，為協助進駐廠商提升營運競爭力，特辦理「營運困難園區事業提升營運競爭力專案補助計畫」，積極輔導進駐廠商投入技術研發、營運改善、市場行銷、結構轉型等，共有30家廠商申請，總經費新台幣1,200萬元。

(工商 )