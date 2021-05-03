經濟部2019年起推動「投資台灣三大方案」，其中「中小企業加速投資行動方案」反應熱烈，當初匡列的千億元貸款額度已用罄，但還有近百家中小企業排隊候補。國發會主委龔明鑫3日表示，本周會協商加碼方案，會確認金額，而這額度會從「歡迎台商回台投資行動方案」移撥，但手續費補貼的優惠會重新檢討。

龔明鑫3日赴立法院經濟委員會針對「排除企業投資五缺障礙、投資台灣三大方案之執行成效及後續精進作為」等議題進行專案報告。民進黨立委林岱樺質詢時指出，投資台灣三大方案中，中小企業部分的千億貸款額度已經申請完畢，國發會7日將與經濟部研商增加總核貸額度，國發會如何增加額度、額度有多少？

龔明鑫回應時指出，國發會請經濟部盤點年底前增加家數有多少，「政府答應的事情一定會完成」，經費來源預計從「歡迎台商回台投資方案」來移撥。但龔明鑫也透露，中小企業的優惠條件會一併重新討論，其中的補貼手續費，當初市場利率約3％，政府給予補助1.5％，但目前貸款利率已降到1.6％多，這部分會檢討。

(工商 )