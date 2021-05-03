工業電腦廠泓格(3577)2021年營運動能增溫，首季每股盈餘（EPS）0.44元、「雙升」登近11季高點。今（3）日不畏大盤開低重挫逾200點，股價開高後飆升9.74％至40元，創2018年8月中以來近2年9個月高點，午盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）

泓格首季合併營收2.21億元，季增4.51％、年增達20.72％，創近4年半高點。毛利率54.82％、營益率13.36％，本業獲利率登近4年半高點。雖然業外小幅轉虧，稅後淨利0.23億元，季增達15.65％、年增近2.84倍，每股盈餘0.44元，雙創近11季高點。

泓格聚焦工業4.0及物聯網2大主軸發展5大產品線，依據客戶需求提出適合的解決方案，深耕台灣大型客戶及拓展各項應用，中國大陸則積極爭取大型專案，並積極投入新南向國家，目標貼近客戶、深入了解客戶需求。

雖受步入產業淡季及中國大陸子公司延遲復工影響，使泓格2020年首季營運下滑，但隨著營運恢復帶動訂單及出貨動能逐步回升，使泓格去年營運開低走高、呈現逐季回升態勢，今年首季成長動能顯著轉強，站上近年高點，預期營運可望持續回升。

泓格去年合併營收7.57億元、年減3.04％，為近3年低點，毛利率54.38％、營益率6.22％，分創近5年及歷年低點。加上業外收益減少66％，使稅後淨利0.39億元、年減17.91％，為近11年低點，每股盈餘0.76元。公司決議擬配息0.7元，將於6月11日召開股東常會。

(時報資訊)