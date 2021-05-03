我國手工具產業2021年第1季出口表現強勁，出口值達11.14億美元，成長幅度達26.87%，其中對我國手工具最大出口國美國有高達38.21%的亮眼表現。外資協會表示，拜登政府對中政策延續川普政府時期的方向，對臺灣廠商而言仍是利多。

從佔我國手工具出口38%的美國市場來看，目前近期的新聞資料顯示，美國房貸利率仍處於歷史低檔，使得購屋成本降低，有利房地產景氣，房地產景氣已超越前波高點2017年狀況，房市熱絡帶動專業級工具需求，加上今年隨著疫情趨緩，美國施打疫苗人數增加，居家修繕需求隨之增加，客戶下單動能恢復，從連鎖居家修繕用品通路來看，Home Depot2021年第一季營收1,321億美元，年增率高達19.85%，與前述我國手工具出口美國表現互相呼應。

2020年全球手工具出口受疫情影響，導致建築業開工率下降，出口規模僅320.61億美元，比2019年衰退約11.6%，臺灣手工具產業在2020年也難獨善其身，上半年出口呈現衰退，然去年7月起對美國出口開始逆勢成長，8月起對全球出口也開始轉正，全年出口額達37.6億美元，僅微幅衰退0.95%。根據了解，目前國內手工具業者接單暢旺，未來商機看俏。

為協助臺灣商爭取美國市場商機，貿協今年將持續組團參加北美規模最大、歷史最悠久的全美五金展National Hardware Show(NHS)。「2021年全美五金展」將於10月21日到10月23日舉行。

(時報資訊)