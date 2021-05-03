3日交通部長王國材考察彰化地區交通建設，彰化縣長王惠美、交通委員立委陳素月、謝衣鳳、公路總局長許鉦漳等人皆到場，一口氣看了4項交通工程。（吳建輝攝）

王國材表示，彰化百萬人口已經是直轄市等級，認為彰化整體交通建設是城市發展很重要的基礎，允諾台中捷運綠線延伸到彰化及彰化鐵路高架化部分，會按照原本時程盡最大的力量來推動。（吳建輝攝）

3日交通部長王國材考察彰化地區交通建設，包含「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」、「公路公共運輸服務升級計畫—溪湖轉運站、二林轉運站」、「交通部電動大客車示範計畫—補助公路及市區客運購置電動大客車」及「員林市中央路拓寬工程」等交通建設。（吳建輝攝）

交通部長王國材上任後，曾表示地方捷運要合理才會協助，官員還提及彰化捷運讓地方政府緊張，3日王國材下鄉視察彰化地區交通建設，進行簡報時彰化縣長王惠美與王國材頻頻交頭接耳，盼交通部能給予大力協助，會中王國材允諾，台中捷運綠線延伸到彰化，以及彰化鐵路高架化部分，會按照原本時程繼續推動，個人將盡最大的力量來協助。

3日交通部長王國材考察彰化地區交通建設，彰化縣長王惠美、交通委員立委陳素月、謝衣鳳、公路總局長許鉦漳等人皆到場，包含「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」、「公路公共運輸服務升級計畫—溪湖轉運站、二林轉運站」、「交通部電動大客車示範計畫—補助公路及市區客運購置電動大客車」及「員林市中央路拓寬工程」等交通建設。

王惠美表示，中捷延伸彰化的可行性報告，交通部已完成審核，目前在行政院國發會審議，期盼交通部繼續給予支持，也要感謝陳素月委員安排部長下鄉考察，部長本身就是交通專業，這一次高升部長責任重大，相信在部長的帶領下，能夠回歸專業，幫我們解決更多的問題。

王惠美說，今天部長一口氣看了4項交通工程，後續縣府絕對會配合交通部的相關進度，彰化整個大眾運輸系統並不完善，期盼完整的公車轉運站，以及電動公車的部分，能夠給予支持，最後仍要懇請部長，台中捷運綠線延伸以及鐵路高架化的部分，繼續協助推動，一起完善彰化整體交通網絡。

王國材表示，彰化百萬人口已經是直轄市等級，認為彰化整體交通建設是城市發展很重要的基礎，因此個人是非常支持，過去高速公路彰化員林段是最塞的其中一段，目前高公局的解決方案，包括路幅調整、拓寬、陸橋改建等等等，預計能在明年春節陸續完工。

王國材還說，除交通網絡外彰化的公共運輸也很重要，台中捷運綠線延伸到彰化及彰化鐵路高架化部分，會按照原本時程盡最大的力量來推動，公車路網也要把整個路線彙整，目前溪湖轉運站已經確定，二林允許的話將續推成為公共運輸核心，交通部都會盡最大的努力來處理。

(中時 )