勞動基金運用局今(3)日公布勞動基金運用績效統計報告，今年截至3月31日止，勞動基金累積收益數達1849.4億元、累積收益率為4.12％，勞金局分析，因為3月份全球主要經濟體疫苗施打率持續提升，全球經濟逐步邁入復甦軌道，全球經濟成長動能也受到推升。

根據勞動基金運用績效統計，今年截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為1849.4億元，收益率為4.12％，是因3月份全球主要經濟體疫苗施打率持續提升，全球經濟逐步邁入復甦軌道，並帶動全球經濟成長動能。

根據勞基局統計，整體勞動基金截至今年3月底止規模為4兆7406億元，其中新制勞退基金規模為2兆8289億元，舊制勞退基金規模為9179億元，勞保基金規模為8297億元，就保基金規模為 1392億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為141億元。

收益率部分，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為3.98％、5.36％、4.05％、0.39％、0.18％及2.12％；受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為4338億元，收益數為160.9億元，收益率為 4.05％；受農委會委託管理的農民退休基金規模為1.4億元，收益數為3萬7654元，收益率為0.16％。

勞金局指出，由於各國疫苗接種速度、經濟政策支持程度及經濟結構不盡相同，造成各地區復甦步調不一，未來經濟展望仍充滿變數。

(中時 )