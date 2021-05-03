受到疫情擴大影響，台北股市今(3日)開低走低，集中市場加權指數終場重挫344.31點，收在今日最低17222.35點，成交值也放量到5877億元，再創史上第二大量。

台股開盤以17505.52點、下跌61.14點開出，指數開低走低，17500點、17400點、17300點關卡一一失守，電子股賣壓沈重，台積電開盤即失守600元整數大關，盤中跌破590元，收在588元，下跌12元，聯電開盤即下跌1.7元以55元開出，股價一路下殺至接近季線，聯發科、鴻海跌幅都不輕，而股王爭奪戰再次上演，矽力-KY逆勢上揚，股價一度衝至3065元，股價超車翻黑的大立光，奪下股王寶座，矽力-KY收在3030元，大立光則以3015元作收。

面板股因瑞信證券開出第一槍，調降友達評等至「中立」，加上大陸面板廠將擴產，今日成為重災區，友達、群創、彩晶開低殺低，收盤全都以跌停板作收，友達收29.85元，群創收27.1元，彩晶收26.25元。

航運族群今日則扮演重要撐盤角色，有別於面板股的跌停，長榮、陽明不僅雙雙站上80元大關，盤中還亮燈漲停，萬海更衝破百元大關，一度來到104元的漲停價。

(中時新聞網)