直播》疫情已在社區感染邊緣 陳時中1400說明

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，其中1例曾有機場防疫旅館活動史(案1145)，另1例為澳洲檢出陽性機師之同住接觸者(案1146)。

指揮中心表示，案1145為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館之外包商工作人員，今(2021)年4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心進一步指出，已掌握4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性(案1145)、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。

指揮中心表示，案1146為印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性；個案於4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報，衛生單位考量個案之其他家人皆已確診，為求慎重，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診(Ct值19)。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計209,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含207,197例排除)，其中1,145例確診，分別為1,003例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,058人解除隔離、75人住院隔離中。

(中時新聞網)