中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.184％，較上一期的0.178％上揚0.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），為連續二個月走高，主要受到市場利率反彈的帶動。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引3,421.45億元資金進場搶標，投標倍數2.01倍，得標比率49.69％。銀行資金調度主管表示，市場過剩資金氾濫不變，但年初以來美債殖利率反彈，主要雖反應在長率，但市場利率明顯止跌，期間相對較短的364天期定存單，得標加權平均利率也跟著小幅上揚，落在預期的0.18～0.19％區間。

銀行資金調度主管認為，儘管美債殖利率反彈，帶動市場利率上揚，但美國聯準會（Fed）上周利率決策會議結論重申，短暫的通膨上揚，並無立即升息必要，續維寬鬆基調不變。歐洲央行（ECB）寬鬆政策也同樣未做更改，我央行第一季理事會議事錄摘要也暗示利率續凍，代表閒錢充斥結構不變，後續標售的364天期定存單，得標加權平均利率大幅攀高機率低。

央行從2010年4月開始每月標售364天期定存單，標售金額1,000億元，提供銀行過剩資金去化工具，並且經過2014至2017年多次調整加碼至目前的1,700億元，但資金氾濫情況仍未改變。

(工商 )