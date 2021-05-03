南韓人氣實況主「企鵝妹」外型清純可愛，曾在台灣爆紅，不過近來她轉往歐美直播圈發展，也一改乖乖女形象，頻展現性感一面和各種火辣發言，近日她自爆做了隆乳手術，升成G罩杯，引來網友熱議。

企鵝妹日前直播時，穿上性感警察制服Cosplay，並自爆因為之前都沒有大胸部，所以決定做了隆乳手術，而她胸前大開深V，展現G罩杯超有料上圍，看起來就像真的，在網路引起熱議。

企鵝妹胸部顏色和臉有差距。(圖／翻攝自企鵝妹IG)

而她隆乳的消息也在PTT上掀起討論，部分網友驚呼「完全壞掉了」，但有眼尖網友發現，她胸前的膚色與臉的不太相同，鎖骨附近也明顯有摺痕，看起來像是戴道具，「脖子遮住 ，應該是戴假胸吧」、「皮膚色差這麼多」。

對此，她事後又拍了一段與媽媽互動的影片揭真相，本來她將巨乳給媽媽看時，讓對方嚇了一大跳，後來她才大笑澄清是假的，讓媽媽又氣又好笑。

企鵝妹曾到台灣學習中文，憑著清純形象和可愛直播風格在台灣走紅，不過近來重心轉往歐美，風格也跟著大轉變，之前更在直播時，豪放分享昔日辛辣性愛史，包含無套性愛、多P、一夜情等，和過往甜美形象差很大，讓網友都難以接受。

(中時新聞網)