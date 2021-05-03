行政院發言人羅秉成今（3）日表示，因應國內外疫情升溫，院長蘇貞昌11點邀集衛福部長陳時中、疾管署長周志浩、食藥署長吳秀梅、內政部次長陳宗彥等代表召開疫情會議，在聽取當前疫情狀況、疫苗採購及施打情形報告後做出4點裁示。

羅秉成轉述，蘇貞昌表示，先前國內疫情穩定已久，民眾難免鬆懈，請指揮中心檢視現行防疫作為需再加強之處，如防疫旅館管理、如何追蹤、團體活動防疫、鎖定匡列對象等作為，以增強防護手段，請指揮中心盡速檢討精進，與地方政府攜手合作，並嚴格執行到位。

其次，相關防疫作為的重大決策，蘇貞昌請指揮中心透過專家學者會議討論，就專業決定支撐防疫作為。再者，若有趨於更嚴謹的防疫要求，如擴大隔離範圍、加嚴入境管理流程等，宜事先告知受規範對象，使其得以依據遵循。

最後，針對公費疫苗施打對象今日將擴及第一、二、三類高感染風險族群家屬，蘇貞昌請指揮中心視國內疫情狀況及疫苗採購情形，持續滾動式進行檢討是否擴大公費接種範圍。

(時報資訊)