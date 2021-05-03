大坪頂納骨塔新建工程於2019年開工，目前進度已達6成。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市納骨塔位使用率已達9成，市府因此在大坪頂新建納骨塔，設計5層樓建物，屆時將可提供4萬5000個塔位，且依山遠眺台灣海峽，環境極優，設計還獲得國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，明年完工後，可讓先人有更優雅的長眠環境。

市長林智堅指出，大坪頂納骨塔新建工程於2019年開工，目前進度已達6成，大坪頂永生園在地景觀與資源豐富，遠眺台灣海峽有開闊的海岸線，園內也有豐富的植物種類，另透過興建廊道、綠美化、淺水池，讓園區宛如公園。

市府指出，新建納骨塔顛覆傳統，去除過往過度裝飾，納骨塔斜牆宛如荷花瓣層展開，再搭配天井，讓生命3大元素光、空氣、水在此不斷循環，象徵永恆意義，簡樸材質也讓人思考生命意義，透過設計希望讓納骨塔不再是鄰避設施。

民政處表示，新建納骨塔延續自然環境風格，除了納骨設施外，在3、4樓也設計觀景陽台、觀景平台，提供家屬民眾散心懷念的空間。另外，新建納骨塔將不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。

新竹市大坪頂目前共計有華藏、華嚴、通天3座納骨堂，總容納量約為10萬餘個塔位，截至今年3月底，大坪頂剩餘的骨灰（骸）塔位只剩1萬6369個，未來納骨塔啟用並配合新竹市環保自然葬園區詠生樹，可舒緩塔位不足的壓力。

(中時 )