PLG年度第一隊的陣容。(PLG提供)

隨著PLG總冠軍賽將於7日在台北和平館隆重開打，本季最後3個年度獎項也在3日公布，台北富邦勇士後衛張宗憲獲選年度MVP，年度洋將則是富邦勇士塞瑟夫，年度第一隊除了張宗憲與塞瑟夫，另外三人分別是桃園領航猿前鋒施晉堯、台新夢想家前鋒楊敬敏與新竹街口攻城獅後衛成力煥。

以下是PLG官方新聞稿內容，「P.LEAGUE+於3日公布最後3個年度票選大獎，分別是年度MVP、年度洋將及年度第一隊，台北富邦勇士的張宗憲獲選年度MVP、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）拿下年度洋將，而2人也均入選年度第一隊。

張宗憲開季之初就用精采的表現拿下聯盟史上首位單月最有價值球員，而本季平均15.6分居本土球員之冠、1.8抄截排本土球員第2，更屢屢在關鍵時刻跳出來接管戰局幫助球隊取得勝利，因此在31張記者選票中拿下21張5分、球迷票選也是第1名獲得3張5分，最後以總分140分的高得分擊敗第2名的施晉堯，獲選聯盟首位年度MVP。

年度洋將的競爭則是非常激烈，不論是新竹街口攻城獅籃板、阻攻雙冠王的塔壁（Hasheem Thabeet），或是福爾摩沙台新夢想家得分、助攻都在行的塔克（Anthony Tucker）都各有擁戴。不過，本季出賽18場有14場得分、籃板都雙位數的塞瑟夫則是帶給球隊攻守兩端更強大的安定感，他也是本季唯一單場得分籃板都有雙20的男人。塞瑟夫總計拿下12張5分的78分、以3分之差擊退球迷票選第3的塔克，驚險拿下聯盟首位年度洋將。

而在年度第一隊票選方面，年度MVP張宗憲、年度洋將塞瑟夫確定入列，後場另一位則由新竹街口攻城獅本土得分王成力煥獲選，前場則是由桃園領航猿本季破繭而出的施晉堯，以及福爾摩沙台新夢想家的阿美族戰士楊敬敏拿下，施晉堯和楊敬敏也分別是該隊的本土得分王。投票結果張宗憲得最高的28票，施敬堯24票，成力煥及楊敬敏均是17票，塞瑟夫12票。」

(中時 )