國泰金控再度受國際市場青睞,於「第16屆亞洲最佳公司治理獎」(16th ASIAN ESG AWARD 2021 THE BEST OF ASIA)中再次獲得「亞洲地區傑出企業公司治理獎」(Outstanding Company on Corporate Governance)(第15屆為首度獲獎),董事長蔡宏圖也二度榮獲「亞洲企業領袖獎」(Asian Corporate Director Recognition Award) (2020年首度獲獎),雙重國際肯定顯示國泰金控在責任投資/環境永續/社會參與/公司治理各面向接軌國際,迎向全球化。

總部位於香港的「亞洲公司治理雜誌」,每年皆透過「公開資訊」對知名企業進行評選、頒發獎項,主要是表揚亞洲各國/地區標竿企業在投資人關係/企業社會責任/商業道德/環境責任/財務表現等各區塊的亮眼成績,作為其他企業/團體效法的模範。

國泰長期秉持「誠信、當責、創新」的企業核心價值、持續精進公司治理,國泰金控董事長蔡宏圖致力推動數位創新、延攬多元跨界人才,建構數位與數據生態圈,完善客戶數位體驗。目前國泰金控在台灣及海外共有838處營業據點,員工總數 5.7萬人,2020年稅後純益760億元,總資產突破10兆元,締造歷史新高。

「氣候、健康、培力」是國泰永續策略發展的三大主軸。氣候變遷是全球最迫切的風險之一,國泰金控遵循TCFD進行氣候相關風險辨識與評估,設立工作小組,掌握財務衝擊與管理;亦善盡投資核心職能,參與多項國際倡議活動,且連續四年舉辦「氣候變遷論壇」,擴大影響力。

國泰向來重視社會大眾的身心健康,從2015年起舉辦員工減重比賽,累積6.5萬名參與者總減12萬公斤,每位參與者每減1公斤,便捐出100元用於安裝太陽能板,並將出售綠電收入捐給NGO以從事銀髮健康促進,完成「循環公益」模式;另外,國泰人壽結合外溢保單,將保險從「事後補償」功能提升到「事前預防」,自2018年推出Cathay Walker計畫,引導客戶養成健康習慣,截至2020年底累積步數達到3,893億步(相當於來回月球317趟)。在培力主軸面向,國泰重視員工職能發展,也期望能落實年輕世代培育,將持續投入大量集團資源,提供實習機會、推動產學合作,深化產業與學術的連結。

國泰採用國際可持續金融框架,全面將環境/社會/治理(ESG)理念作為經營準則,以公司治理為核心,善用企業的核心職能,落實在營運管理中,維護利害關人權益,對社會及環境產生正面美好的價值。

國泰金控與國際接軌的成績有目共睹,除了「亞洲最佳公司治理獎」,另已連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)「新興市場成分股」、連續3年入選「世界指數」成分股,且在「亞洲永續報告獎」、「亞洲企業社會責任獎」、「The Asset ESG 獎」等國際評比也屢獲肯定。

(旺報 )