禾浩辰、鄭人碩、是元介三人在《靈語》中有多場動作戲。（甲上娛樂提供）

由《麻醉風暴》副導蘇皇銘執導，集結是元介、吳可熙、鄭人碩、楊丞琳、禾浩辰、石知田、丁寧等金牌卡司同台飆戲的年度靈異懸疑驚悚國片《靈語》，將於5月12日上映，片中的刑警搭檔是元介、禾浩辰偵辦女童失蹤案與箱屍命案而有多場動作戲，其中和鄭人碩一同拍攝街頭追逐戲，讓三人印象超深，是元介表示：「那場戲要讓鄭人碩先跑，我們比較晚起步，卻要想辦法跑得比他快，一整天都在挑戰體能，我們都快累到喘不過氣了，但鄭人碩好像還游刃有餘的樣子。」好不容易拍完以為要收工時，導演卻接著要他們跑樓梯，來回加起來跑了將近20層樓。

此外，石知田也透露有場戲禾浩辰必須扛著他走路，他說：「雖然禾浩辰有在健身，但還是很擔心他會不會受傷，一直提醒他要用核心出力，也時時關心他的狀況。」但禾浩辰靠著平常勤於健身的好體能完美演出，與吳可熙對戲時更曾因為健美身材不小心把襯衫釦子撐破，他笑說：「戲裡吳可熙的丈夫過世了，戲外她可以偷摸我和是元介的肌肉也是意外的福利。」片商也於今日(5月3日)發布由華語創作天團F.I.R.飛兒樂團為電影量身打造的主題曲〈將逝之愛〉MV搶聽版，將片中楊丞琳、鄭人碩夫妻及單親媽媽吳可熙面對女兒失蹤不知下落如何的失心、悲傷、憤怒等複雜情感表現淋漓盡致。

電影《靈語》故事圍繞在女童失蹤與箱屍命案，片中飾演夫妻的鄭人碩與楊丞琳因為女兒失蹤而憔悴度日，兩人三秒落淚的精湛演技驚艷全劇組，吳可熙就對楊丞琳演技印象深刻：「她在開拍後馬上進入狀態，她的角色真的很難演，需要很強大的能量。」禾浩辰更坦言常常偷觀察鄭人碩的表演，他稱讚：「鄭人碩的演出很自然，行雲流水一樣，非常有感染力。」此次鄭人碩為了揣摩角色，刻意與自己的兒子保持些許距離，他說：「我會讓兒子亂走，走到一定距離後才衝過去找他，我想記住那種著急焦慮的感受。」而被楊丞琳稱為「暖男」的鄭人碩也坦言自己面對親情比誰都還脆弱，他說：「我一直想如果我兒子不見了，我該怎麼辦？不管外表看起來多硬派，遇上這種無法割捨的情感，任誰心裡都過不去。」鄭人碩以自身情感投射，詮釋片中為失蹤愛女心力交瘁的父親，帶來有別於以往的動人演出。

電影《靈語》也於今日(5月3日)發佈由華語創作天團F.I.R. 飛兒樂團創作的精采主題曲〈將逝之愛〉MV搶先聽版，F.I.R.在看過電影片花後被片中濃濃的親情深深打動，而陳建寧老師在收到劇本時也正遇到父親二度中風，狀況十分危急，讓他強烈感受到可能失去親人的焦急與痛苦，在看到片中飾演失蹤兒童家屬的楊丞琳與鄭人碩精湛演出，更加感同身受，也讓陳建寧老師反思在生死課題上人們的無助與脆弱，因此創作出了動人的主題曲。此外，片商甲上娛樂也於今日舉辦「聽主題曲猜靈語」贈獎活動，只要你精準猜中主題曲〈將逝之愛〉MV搶聽版中神秘詭譎的「靈語」，就能獲得精美禮物，詳情請洽甲上娛樂官方粉絲頁。

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