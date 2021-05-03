因應疫情升溫，行政院長蘇貞昌3日召開疫情會議，做出包括檢視防疫作為是否需再加強、視國內疫情及疫苗採購情形，持續檢討是否擴大公費接種範圍等4點裁示。會後，衛福部長陳時中（左）搭車離開行政院。（劉宗龍攝）

因應疫情升溫，行政院長蘇貞昌3日召開疫情會議，做出包括檢視防疫作為是否需再加強、視國內疫情及疫苗採購情形，持續檢討是否擴大公費接種範圍等4點裁示。會後，衛福部長陳時中（圖）搭車離開行政院。（劉宗龍攝）

國內疫情升溫，行政院長蘇貞昌今日上午召開疫情會議，做出四點裁示，包含指揮中心盡速檢討精進防疫旅館的管理、追蹤、防疫作為，及滾動式檢討是否擴大公費接種範圍等。

行政院發言人羅秉成表示，因應國內外疫情升溫，蘇院長上午11點邀集衛生福利部陳時中部長、疾病管制署周志浩署長、食品藥物管理署吳秀梅署長以及內政部陳宗彥次長等代表召開疫情會議。

院長在聽取當前疫情狀況、疫苗採購及施打情形報告後，做出四點裁示：第一，前陣子國內疫情穩定已久，民眾難免鬆懈，請指揮中心檢視現行防疫作為需要再行加強之處，例如防疫旅館管理、如何追蹤、團體活動防疫、鎖定匡列對象等等作為，以增強防護手段，請指揮中心盡速檢討精進，與地方政府攜手合作，並且嚴格執行到位。

第二，相關防疫作為的重大決策，請指揮中心透過專家學者會議討論，就專業決定支撐防疫作為。

第三，若有趨於更嚴謹的防疫要求，例如擴大隔離範圍、加嚴入境管理流程等，宜事先告知受規範對象，使其得以依據遵循。

第四，有關公費疫苗施打對象今日擴及第一、二、三類高感染風險族群之家屬，亦請指揮中心視國內疫情狀況及疫苗採購情形，持續滾動式進行檢討是否擴大公費接種範圍。

(工商 )