任誰都羨慕「含金湯匙出生」的人們，但沒錢有沒錢的苦，有錢卻也不能保證人生順遂美滿，新聞上也常能看見家底顯赫或事業有成的大家族，後輩為爭產爭權鬧得烏煙瘴氣，知名主持人鄭弘儀在節目上提出三大養老原則，來避免人老的時候陷入這種窘境。

近日鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目上，討論聽聞過關於爭產而引發的糾紛，表示經常聽見大家族的後代們，為了遺產搶破頭，很多時候是錢的部分喬不攏，讓已過世的長輩停棺久久不下葬，死後還得不到安寧，他也聽說很多有家底的人，對此早有醒悟，因此生前就分好財產，本以為能保家庭和樂，不料有些子女卻分完產就翻臉不認人，把老人當作人球，讓人看了好感嘆。

鄭弘儀表示這種「挾遺產以令子孫」的事件，通常金錢都是壓垮親情的最後一根稻草，認為要避免晚景淒涼的處境，首先不該重男輕女，表示普遍情況下，女兒比兒子孝順貼心，很多案例都是兒子狠心丟包，老人家靠女兒在照顧；另外也不要自小跟就孩子說「這以後都你的」，有的人會記很久，還聽過有子女跟爸爸說：「你現在都在用我的，怎能開好車，那都是我的」；最後則是該做到「手頭要握著」，一定得留老本，不要把東西都全部給出去。

律師郭德田也勸，人還活著的時候，就盡量把錢花光，避免子孫如果沒有正確觀念，遺產反倒成為家庭的紛爭問題，還舉例周潤發、比爾蓋茲等有為人士，老早就歸劃要將財產的一大部分捐出做慈善，只留下夠子女生活就好，或是建立信託，交給律師、會計師等，訂定為按月定額給生活費的方式，也有人將留下的不動產設定成不能變賣，以收租金的方式，金額再用規劃好的方式給予子女，苦心計畫，就是要避免爭產糾紛。

(中時新聞網)