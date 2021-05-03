台南市消防局成立無人機義消中隊2年多，研發首創連接電線到地面的繫留無人機，解決長期飛行引起的供電問題，這項技術吸引中央層級單位來取經，交通部高速公路局南區養護工程分局前來簽署合作備忘錄，未來運用在監控道路與橋樑工安檢測。

台南市消防局2年多前有感於無人機在救災時可提供重要畫面，決定成立義消通訊中隊，訓練無人機飛行操作，當時即發現無人機每顆電池僅能飛行10多分鐘，救災時，若需長期監控，人員需背負大批笨重電池到現場。

台南市義消通訊中隊改良研發出繫留無人機，在飛行器上接上電線，牽連到地面的供電系統，省去電池問題，每次飛行可長達數天，提供需長期監控的需求。

高速公路常發生槽罐車車禍，引發有毒氣體洩漏，過去需要使用無人機長期監控氣體飛散方向，因為無人機相當耗電，需要不斷更換電池，產生困擾。高公局運用無人機協助工程已有6年，最近向台南義消通訊中隊取經，彼此技術交流，參考台南研發的繫留機解決供電問題。

這是首次公家機關前來尋求合作的案例，台南市義消通訊中隊長王璟瑞認為，這項技術可以擴大提供更多公務範圍使用。

王璟瑞表示，繫留機可解決電池問題，可長期滯空飛行，雖然因電線受限飛行場域，但在固定場域卻可發揮空中長期監控的功效，台南市已發展出人員可攜式的地面移動供電系統，適合山區中道路、橋樑、電塔的工安檢測。

台南市消防局長李明峯表示，由消防局義消人員與高速公路局的經驗交流，跨機關互相支援合作，擴大無人機應用層面，朝台南市長黃偉哲發展智慧城市的方向邁進。

(中時 )