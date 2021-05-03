20200819中天新聞 懸案！北港少女自家慘死 離奇夢境露破案曙光

被少女託夢的曾男當年曾接受訪問敘述夢中情節。(圖／翻攝自中天電視畫面)

警方曾公佈歹徒畫像，希望民眾提供線索。（中時資料照）

雲林縣北港鎮一名14歲的崔姓國中少女，2002年被發現陳屍家中沙發，身上共有3處刀傷，手腳和口部還有被膠帶綑綁痕跡，卻懸案19年，迄今查不到兇手。2011年一名曾姓男大生突然聲稱被「託夢」，被害少女明確指出「凶手是親戚，1男1女」，還讓男大生看2人長相。近日PTT再度熱議此案，曾男也現身回覆鄉民疑問，指夢裡連只有警方才知道的「辦案線索」和「不公開人名」都說了。

2002年3月7日，14歲的崔姓女國中生被發現身中3刀，陳屍在家中客廳，雙手、雙腳及口鼻都有膠帶綑綁痕跡。死者母親供稱，當天自己在2樓休息，期間有搶匪闖入家中，但沒聽到女兒呼救，發現時孩子已死亡；奇怪的是，她聲稱自己不在現場，卻能詳述歹徒長相及穿著，且崔宅的所有出入口都沒有遭破壞跡象。

警方追查後發現此案疑點重重，且指向崔家人涉有重嫌。時任刑事局六大隊警官陳恆正接手此案，曾找上吳姓外祖母詢問是否有意願重啟調查，不料對方竟勃然大怒，當場拍桌怒吼「不要辦」，發現失態後隨即改口「不要想起悲傷的事」，態度啟人疑竇。

出身北港望族的曾姓男子，曾2011年時曾在PTT「媽佛版」（Marvel）上發文表示，突然夢見一位全身濕淋淋的10多歲少女，向他描述遇害過程及兇手當時的外觀，「裡面的場景很黑，像是沒開燈的房間，我感覺到前方有個人，雖然看不到形體外貌，但就是知道她是個約12、13歲的小女孩。」

曾男夢醒後打電話回老家給家人，才得知真有這起命案，經由家人牽線，才找到刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正，並提供相關證據。

近日此案再度於PTT引發熱議，有鄉民好奇：「你是完全不知道這件事之下被託夢的嗎？我看報導你跟死者同年，又讀同一所學校，當時事情鬧這麼大，你們同校怎麼可能不知道？」。

曾男也親自回覆鄉民疑問，表示「我和死者同年，生前未曾見過面，也不認識，我小學畢業後就離開鎮上去唸中學了，死者留在鎮上念中學。『可能』同一個國小，但不同國中。」。

曾男表示當年因不在鎮上念國中，對這個案子就算聽過也沒印象，託夢是9年後，他大學三年級的時候，原以為是家裡發生不好的事情，打電話回老家詢問；後來是家人好奇拿夢裡的線索去問警察，警察才說出這個案子的。

曾男表示一開始自己也懷疑，是不是當年有隱約聽到案件，然後胡思亂想夢到的；就連承辦警官一開始也覺得他是詐騙集團。

但曾男指出「夢裡連只有警方才知道的『辦案線索』、『不公開人名』都告訴我，我還不怕爆。」。

鄉民見曾男親自現身回覆，也紛紛留言：「太神奇了」、「居然正主現身」、「原po真的辛苦了，過這麼多年原po還是會追相關案情」、「真八卦！遇到這種事，信神了嗎？」。

還有鄉民說「託夢咧...所以死者有什麼問題直接跟你說兇手不就好了，搞得跟推理小說一樣還無法伸張正義，就是死者要的？」，曾男也無奈回應：「所以你知道我當年多美送了」。

(中時新聞網)