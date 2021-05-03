台61線觀音段駕駛恍神自撞 肥料掉滿地未回堵 14:122021/05/03 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線觀音段駕駛恍神自撞 肥料掉滿地未回堵 。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線觀音段駕駛恍神自撞 肥料掉滿地未回堵 。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市40歲陳姓男子，3日中午12時20分許，駕駛大貨車行經台61線南下43.6k匝道口時，疑似因為精神不繼，一時恍神未注意車前狀況，整輛車直衝自撞分隔島，當下因撞擊力過大，車上裝載的肥料包散落滿地，所幸當時行經車輛不多，未造成車輛回堵。 大園警分局表示，警方獲報後到場處理並實施酒測，陳男酒測值為0，因車禍造成腿部擦傷跟鎖骨挫傷，沒有生命危險，詳細肇事原因待後續調查釐清。 連假搶看玉山杜鵑 合歡山塞爆 台中自小客違停路中交通大亂 員警衝上前一看駕駛已昏迷 (中時 ) #台61線 #駕駛 #恍神 #滿地 #行經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台76線往西延伸工程 崙腳寮和東口遺址要試掘調查 18:582021/05/01 生活 股東會多頭列車 帶旺高殖利率＋基本面個股 04:102021/05/02 財經要聞 重機界法拉利台三線過彎摔車 百萬杜卡迪車主噴飛身亡 10:562021/05/02 社會 黃博政駕時光機趴趴走 04:102021/05/03 時尚消費 芳苑崙腳寮及東口遺址 將試掘調查 04:102021/05/02 地方新聞 運將辱警廣幹話王 嗆撞主持人重傷就好 判拘90天 18:082021/05/02 社會 恍神「骨牌連撞」12台機車爆噴零件 奧迪輕熟女有得賠了 15:462021/05/01 社會 愛車人報到：黃博政駕時光機趴趴走 五口之家VW T1環島29天 03:072021/05/03 生活 國3自小客車撞擦砂石車 彈飛對向車道變形駕駛僅挫傷 16:322021/05/03 社會 四名師唱旺台股 萬八不是夢 04:102021/05/01 財經要聞 航運飆10倍變帶頭老大 2檔鋼鐵趁機強攻 17:402021/05/02 財經 社會熱門新聞 姊弟同日輕生 台中這裡今晚送肉粽路線曝光 生人請迴避 - 社會 【松山之亂】「小弟的小弟」砸警所犯江湖大忌 恐遭四海幫逐出門 - 社會 北市計程車運將不願迴轉 酒客毆傷司機互控傷害 - 社會 中市驚傳3歲男童遭折疊桌夾死 父母：僅20分不見蹤影竟生意外 - 社會 陸人夫姓「封」為兒取名一個字 老婆嗆：去登記就離婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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