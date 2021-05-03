台61線觀音段駕駛恍神自撞 肥料掉滿地未回堵 。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市40歲陳姓男子，3日中午12時20分許，駕駛大貨車行經台61線南下43.6k匝道口時，疑似因為精神不繼，一時恍神未注意車前狀況，整輛車直衝自撞分隔島，當下因撞擊力過大，車上裝載的肥料包散落滿地，所幸當時行經車輛不多，未造成車輛回堵。

大園警分局表示，警方獲報後到場處理並實施酒測，陳男酒測值為0，因車禍造成腿部擦傷跟鎖骨挫傷，沒有生命危險，詳細肇事原因待後續調查釐清。

(中時 )