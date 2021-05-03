防疫出現缺口，南投縣有3件6人與諾富特飯店有關已被隔離，其中，載運飯店員工到檢疫所的遊覽車司機，及飯店原員工，2人都移到桃園市隔離；另外一家4口曾入住諾富特飯店，則是居家隔離，6人目前採檢都是陰性。

南投縣長林明溱，3日在縣務會議中指出，諾富特飯店出現群聚感染，疫情有蔓延之勢，為防範疫情，各單位要加強稽查，也請縣民務必做好防疫措施。

衛生局長黃昭郎表示，南投縣有7家防疫旅館，總共277個房間，目前有50多人居家檢疫，從即日起到5日，衛生局將會同觀光處、民政處、警察局及環保局等單位聯合稽查，嚴格要求絕不能混住，同時提醒旅館服務人員，落實消毒防疫工作，居家檢疫者離開後，也務必徹底清潔消毒，不要成為防疫破口。

黃昭郎指出，即日起，全縣13鄉鎮市衛生局加入施打公費AZ疫苗行列，由於疫苗1瓶可打10劑，所以請列為第1到6類的醫護、警消、及長照等防疫人員，向衛生所預約施打；自費施打也從即日起開放，有意接種或近期要出國的民眾，可向衛福部南投醫院、埔里基督教醫院預約揪團施打，每劑550元。

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(中時 )