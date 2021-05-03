台北城市科大創下全台首例，攜手日本專家指導開設日本料理課程，結業通過證照考試，最高可獲日本官方政府認證授予「銀勳」證書，去年9月新設日料課程，獲學生爭相選修，今年3月有19位學生成為首屆日本官方核發日料證書銅勳得主。

台灣料理界有個奇怪現象，日本料理店師傅多半持中餐證照執業，名實不符。為解決長久問題，城市科大餐飲管理系攜手日本專家，開設全台唯一獲日本農林水產省 正式認證，學生修業完成通過考試可獲日官方授權核發銅勳與銀勳日料證照，去年日料課程結業已產生首屆日料銅動得主，共有19位學生通過認證。

城市科大餐管系大一生李文沺是來自馬來西亞的僑生，他對餐飲產業有濃厚興趣，中、西、日料等餐飲專業他都想好好學習，剛好得知學校與日本官方合作日料課程證照，因此積極地學習課程與準備考照科目，通過考試獲得日本農林水產省 （MAFF）正式授權頒發的銅勳證照，感到非常值得。

李文沺表示，準備考證照過程中，最困難的技術就是「桂削」（即削白蘿蔔），要削到規定的薄度與長度，且不能斷裂，一直練習才能達到要求，課餘時間不是跟同學去遊樂，而是直奔宿舍拿起刀苦練，經過2個月才有自信赴考場，現在只是起點，他期許自己再精進，未來有能力帶著日料證照回馬來西亞開日料亭，把好的廚藝分享給更多人。

本身是哈日族的黃簡辰，喜愛日本文化，當他發現餐管系在推日料課程，就積極的學習系上安排的「蔬菜的切割方法」、「生魚片的拉展方法」、「壽司的製作方式」等日料課程內容，他表示自己已有多張丙級證照，而這張日料銅勳證照是日本官方認證，且能通行全世界，是目前考過的證照中最厲害的一張，他覺得意義非凡，未來想再接再厲準備銀勳日料證照。

(中時 )