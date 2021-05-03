本土疫情拉警報，台股「驚」跌，指數開低震盪走低，賣壓湧現下，午盤後更是跌幅加劇，財政部長蘇建榮也出面喊話，「國安基金已經緊盯股市風險」，終場台股收跌344.31點、報在17222.35億元、成交量為億5877.28億元，寫下歷史次高量，明日台股將面臨重要月線保衛戰。

大型、高價權值股今無力撐盤，大立光(3008)開低震盪，重挫逾2.5%，股價最低3005元，雖力拚守住3千大關，但卻再度讓出股王寶座，由IC設計股矽力-KY(6415)奪下，矽力-KY今早盤後一路走高，股價最高衝上3070元，收盤台股股王確定換人做，不僅如此，航運股長榮(2603)市值也超越大立光，大立光一天遭超兩車；台積電(2330)ADR下跌，今開低走低，股價跌破600元關卡，最低588元，也成為台股走跌壓力所在；上周四整場風光鎖漲停的聯發科(2454)今難逃風暴，下跌6.75%；面板族群今成空方箭靶，有外資開出第一槍，認為儘管面板製造商營運動能良好，但面板價格漲勢可能自第三季起放緩，尤其部分零組件缺料將緩解、大陸面板廠產能去瓶頸等因素影響，面板第四季起將再度陷入供過於求狀態，降評友達(2409)至「中立」，導致友達、群創(3481)、彩晶(6116)今日紛紛收在跌停價。

電子股今呈現零星點火，技嘉(2376)、微星(2377)逆勢走揚，傳產股發燙，航運、鋼鐵、紡織、塑化、防疫等逆勢走揚；台股航海王持續搶鏡，航運股大漲逾5%，萬海(2615)今天突破百元價位，創下歷史新高，盤中來到103元，也是貨櫃三雄中第一家突破百元價位，陽明(2609)今天再衝上漲停，達到87.7元，也續創史上新高，長榮(2603)臨近中午也攻頂，登86.9元漲停；生醫股神隆(1789)大漲逾3.5%，國光生(4142)也收漲1.8%。

新冠疫情逐漸消退，市場預期全球經濟復甦、中美兩國加速基建投資、未來 通膨將會上升，使得貨櫃航運、原物料股獲利大幅成長，但相關公司股價長期受到壓抑，本益比過於仍低，因而近期股價出現報復性大漲模式，凌駕股價已大漲且本益比太高的電子股。

5月中第一季財報公布往往為股價漲跌分水嶺，財報公布低於預期者，往往股價會大跌修正；財報優於預期、產業前景佳且價值低估者，財報公布之際，股價則會再往上漲。另外，許多電子股股價大漲之際其實早已經體現上半年最好的情況，甚至今年第二季也可能是今年業績最高峰，從近期開始傳出上游零組件供應商對下游客戶訂單採取保守態度、下游系統廠商也對上游零組件供應商降低訂貨，恐須提防今年下半年電子業業績不如上半年的情況，對股價漲太多的電子股相對不利。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，受美股費城半導體、那斯達克指數上周回檔影響，大型電子權值股表現相對疲弱，使大盤震盪走低，不過，市場氣氛仍偏多，預估資金將轉向傳產或金融使盤面處於類股輪動格局，由於近期為法說會及第1季財報密集公布期，具基本面支撐個股仍可望有所表現。整體大盤後市觀察指標，國際股市部分，包括美國ISM製造業指數及非農就業數據、中國財新採購經理人指數以及進入下半場的美股財報周，國內部分則觀注電子及傳產循環性產業之產品報價變化，以及外資對台股態度變化。

(時報資訊)