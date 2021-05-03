根據櫃買中心統計，本周5月3日及5月6日，分別有群利(7558)及竹陞(6739)登錄興櫃。

截至4月29日為止，上櫃股票辦理情形：股票已上櫃家數共有787家，今年度累計上櫃掛牌公司有7家，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有91APP，待審議有凌陽創新(5236)、安格(6684)、華景電(6788)、振宇五金(2947)等4家。

截至上周五為止，興櫃家數共計260家，今年度累計興櫃掛牌公司有20家，已受理尚未櫃檯買賣有群利、竹陞科技、虎門科技、樂意。

(時報資訊)