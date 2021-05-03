39歲蔡姓女子去年11月間晚間6時許喝酒後，在台中市高工站搭公車，她沒戴好口罩，蕭姓司機多次勸導都不予理會，又在車內亂吐，引發乘客不滿反映，蕭男將公車停在路邊，要求蔡女下車，雙方發生爭執，蔡女辱罵蕭男「靠北」等不雅髒話。台中地院簡易法庭依妨害名譽罪判罰蔡女5千元，得易服勞役，仍可上訴。

判決書指出，蔡女在去年11月25日晚間6時許，喝酒後，在台中市南區高工路的高中站牌，搭乘由蕭男所駕駛的58線公車，蔡女在公車上未依防疫期間規定戴好口罩，蕭男多次勸導，她都置之不理，不久又在車內嘔吐，引發其他乘客不滿，向蕭男反映。

蕭男開公車行經崇德路3段與環中路1段路口附近，停車要求蔡女下車，雙方發生爭執，蔡女怒而以台語辱罵蕭男「靠北」及不雅髒話，蕭男怒而提告。

檢警勘驗公車監視錄影光碟，蔡女確實以損及人格的不雅言詞辱罵蕭男，認定蔡女在多數人得共見共聞的狀態下，以不雅的言詞貶損公車駕駛的社會評價，依妨害名譽罪判處蔡女5千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。

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(中時 )