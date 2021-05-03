迎接母親節到來，準備什麼禮物才能送到媽媽的心坎裡？台北富邦銀行針對母親客群進行問卷調查發現，經過疫情洗禮，媽咪們不僅更加務實，且格外注重全家健康，最想收到的冠軍禮物是「現金禮」，第二名則是「健身器材」！

為能一次滿足媽咪擁有財富與健康的雙重願望，北富銀今年母親節特別推出超強活動，包括momo卡消費最高享20％回饋、指定電商消費滿千送百、百貨購物最高回饋3萬元禮券等多重優惠，刷越多賺越多！同時，北富銀更將於5/7在全台指定分行舉辦健身活動並致贈健身小物，邀請媽咪快樂動起來，過個活力十足的母親節！

北富銀表示，從調查中可以發現，約8成媽媽有固定運動習慣，其中過半數每周至少會運動1至3次，運動方式則以登山、健走居多，顯示現代媽咪對健康的重視與日俱增，這也給所有伴侶和子女一個好主意，今年母親節不妨走「運動風」，例如上momo購物網用momo卡為媽媽挑選合適的運動器材，精選品牌享最高20%回饋，還有機會獲得滿2千送2百momo幣的母親節限時加碼優惠；也可以帶媽媽到廣三崇光、台茂購物中心、新光三越、遠東SOGO及遠東百貨，用富邦信用卡添購最專業的運動服裝及用品，讓媽媽運動時更舒適安全，滿額還可獲得最高3萬元禮券，再給媽咪一次驚喜！

除了為母親準備貼心禮物，大家也不妨抽空陪媽咪動一動。北富銀於5/7將在全台北中南共20間分行推出母親節慶祝活動，女性客戶來行洽辦業務即可獲贈特製彈力帶，客戶掃描彈力帶上的QRcode還可以觀看教學影片，在家就能動起來！同時，在安和分行、市政分行及高雄分行，5/7當日下午還會聘請專業教練帶領媽咪進行有趣的彈力帶運動，彈力帶數量有限、送完為止，歡迎婆婆媽媽把握機會，踴躍來分行度過健康又歡樂的下午！此外，若家人時間許可，還可以安排一趟健行之旅，善用富邦J卡3％回饋無上限權益，搭配北富銀母親節全台合作飯店住宿4折起優惠，讓山光水色撫慰媽媽的辛勞，用更實惠的方式幫全家人創造美好回憶！

溝通是維繫家庭感情最好的黏著劑，趁著這次母親節，北富銀和台灣大哥大、中華電信、遠傳電信、神腦國際、台灣之星合作推出優惠方案，卡友可以到合作電信門市為媽咪選購一款新手機，不僅享有最高400元的分期滿額回饋，更重要的是，透過行動表達平常說不出口的心意，讓媽咪知道，我們願意隨時傾聽她的聲音。

(工商 )