全本芭蕾舞劇《天鵝湖》七月將在台灣展開巡演。（寬宏藝術提供）

全本芭蕾舞劇《天鵝湖》七月將在台灣展開巡演。（寬宏藝術提供）

成立超過30年，來台巡演多次均大獲好評之莫斯科市立芭蕾舞團，暌違6年再度來台，帶來經典不敗之芭蕾舞劇《天鵝湖》。七月起將在台北、台中、台南以及高雄巡迴演出。主辦單位寬宏藝術表示，本次巡演也配合政府14天隔離加7天自主防疫管理政策，請舞迷安心觀賞。

成立於1988年的「莫斯科市立芭蕾舞團」，是蘇聯第一團私人而非官方的芭蕾舞團，1989年韓國首演後，立刻獲得世界舞壇極高的注目，讓莫斯科市立芭蕾舞團由國外紅回國內，更躍升成俄羅斯最頂尖的芭蕾舞團之一，全球受邀巡演超過22個國家，巡演超過1800場的「莫斯科市立芭蕾舞團」，1991年首到前往英國演出時，即獲當地重要媒體讚譽為「最頂尖的芭蕾舞團」，此後連續15年獲邀前往英國巡演。如今經過六年將在台灣演出，將帶來經典舞碼《天鵝湖》，屆時必將掀起全台觀劇熱潮。

有「俄羅斯瑰寶」美譽的「莫斯科市立芭蕾舞團」，即將展開台灣巡迴演出，他們特別安排經典芭蕾舞劇《天鵝湖》，要讓舞迷感受俄羅斯純正古典芭蕾之美。在《天鵝湖》當中，女主角必須一人分飾善惡對立的白天鵝及黑天鵝，隨著主題音樂變化，以眼神、舞姿轉換角色；再加上黑天鵝33圈單腳連續迴旋的高難度技巧，《天鵝湖》也幾乎等同於芭蕾伶娜的試金石，令人百看不厭。

歷經古典芭蕾最輝煌的黃金年代，「莫斯科市立芭蕾舞團」創辦人戈洛凡諾夫對旗下舞者的舞蹈技巧或演出細節非常要求，他強調每個舞者都必須將自己的心思與靈魂傾注在角色當中，用情感贏得觀眾共鳴。該團曾經吸引包括知名阿根廷舞星胡利歐‧波卡及巨星娜黛妲‧帕芙洛娃等多位芭蕾舞巨星參加該團巡迴演出，主辦單位指出，本次巡演非常難能可貴，七月起將北中南巡迴演出，所有防疫措施都依照政府政策辦理，請舞迷放心，目前票券販售速度相當快，請有興趣的舞迷把握機會觀劇，購票請洽寬宏售票。

(中時 )