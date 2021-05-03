你是否正在思考為自己或是家人、親愛的另一半入手5G手機的時機呢？對你來說，經常出現的地點是否都能順利收到5G訊號的結果，將是回應這個問題的關鍵訊號。今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。

4月份測試方法：測試地點，選定台北101附近無遮蔽處，使用三星Galaxy S20 Ultra、realme X50 5G以及iPhone 12 Pro三款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensingal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。4月份不再選定台北車站作為測速地點，乃是該地點的5G測速結果已趨於穩定；其餘人潮洶湧地點的5G網速表現，更令人好奇的緣故。

iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra是本月5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

2021年4月份執行5G測速專題的位置。（黃慧雯攝）

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。realme X50 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，最新iOS 1.6.8版3.2GB、Android 1.6.8版2.23GB。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年4月份）。（中時新聞網製）

三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年4月份）。（中時新聞網製）

realme X50 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年4月份）。（中時新聞網製）

以下便是三款手機在4月份的測試結果。以iPhone 12 Pro為例，以5大電信的平均下載網路速度來對比，遠傳電信的5G網速奪下第一，平均下載速度達到328.93Mbps，其次是中華電信（300.25 Mbps）、亞太電信(263.38 Mbps)、台灣大哥大（234.3 Mbps）與台灣之星(163.05 Mbps)。上傳速度則由中華電信得到第一名（113.08 Mbps）。

以三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，下載速度方面由中華電信奪下第一，取得372.5 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是中華電信、亞太電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星；上傳速度則也是中華電信取得第一，結果是110.75 Mbps，上傳速度排序則是中華電信、亞太電信、遠傳電信、台灣之星、台灣大哥大。這是罕見台灣之星在5G上傳速度竟然贏過其他家電信的結果。但從上傳速度來看，在此地的5G測速結果，跟台北車站測速結果相比明顯慢了不少。

而若以realme X50 5G的測速結果來看，下載速度方面由中華電信奪下第一，取得383.0 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是中華電信、遠傳電信、亞太電信、台灣大哥大、台灣之星；上傳速度則同樣由中華電信取得第一，是95.05 Mbps，上傳速度排序則是中華電信、亞太電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星。

若將手機的因素排除，將3月份測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由中華電信奪下，遠傳電信位居第二，第三位的亞太電信5G測速結果則與遠傳電信的結果相當接近，下載網速上吊車尾的仍是台灣之星。以上傳速度來看，中華電信同樣搶下第一，表現平均且亮眼，是3月份唯一平均上傳速度衝破100Mbps關卡的業者，其次則依序是亞太電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星。

2021年3、4月份5大電信平均5G下載、上傳網速度與排名。（中時新聞網製）

三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間（2021年4月份）。（中時新聞網製）

從3、4月平均下載速度與平均上傳速度對比結果可以看出，在台北101附近的測速地點（信義廣場）的5G表現，跟台北車站外的5G測速表現，在上傳速度與下載速度上都有顯著落差。換句話說，雖然電信業者大多針對人潮洶湧的地點著重優化5G網路，但很明顯不同地點的網速表現是有落差的。

而從大型app下載速度（以「跑跑卡丁車Rush+為例）來看，雖然iOS版軟體更為龐大（最新iOS 1.6.8版3.2GB、Android 1.6.8版2.23GB），但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，超過2GB的遊戲app都能在2-3分鐘左右下載完成，只有iPhone 12 Pro以台灣之星SIM卡下載時間超過平均許多。

最後根據遠傳電信與亞太電信在2020年9月達成5G頻段共頻共網共建（三共），以及2020年11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網的協議，雙方共頻共網合作將從5G延伸至4G頻譜。在共頻共網的相關法規上，日前已經獲得NCC通過，仍須等候公平會審查。在此之前，雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。而待3.5GHz共頻共網的相關法規全數通過之後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與現階段的模式或是體驗不一樣。

(科技)