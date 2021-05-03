行政院發言人羅秉成今日表示，上午行政院長蘇貞昌召集衛福部及內政部等代表召開疫情會議，並作出加強團體活動防疫等4點裁示，也會視疫情狀況和疫苗採購情形，持續滾動式檢討，是否擴大公費接種範圍。
羅秉成轉述蘇貞昌會中裁示指出，前陣子國內疫情穩定已久，民眾難免鬆懈，請指揮中心檢視現行防疫作為需要再行加強之處，例如防疫旅館管理、如何追蹤、團體活動防疫、鎖定匡列對象等等作為，以增強防護手段，請指揮中心盡速檢討精進，與地方政府攜手合作，並且嚴格執行到位
羅秉成說，此外，蘇揆也要求相關防疫作為的重大決策，請指揮中心透過專家學者會議討論，就專業決定支撐防疫作為。且若有趨於更嚴謹的防疫要求，例如擴大隔離範圍、加嚴入境管理流程等，宜事先告知受規範對象，使其得以依據遵循。
羅秉成表示，蘇揆指出，有關公費疫苗施打對象今日擴及第一、二、三類高感染風險族群之家屬，亦請指揮中心視國內疫情狀況及疫苗採購情形，持續滾動式進行檢討是否擴大公費接種範圍。
(中時 )
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