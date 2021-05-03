諾富特飯店員工染疫燒出防疫旅館督導不周疑慮，新北市觀光局上周啟動防疫旅館總體檢，除了確保落實防疫SOP，同時增設「前進櫃檯」，讓防疫客在進入旅館前，多一道防線；市長侯友宜要求，未來防疫密度要更強、頻率要更高，並且不斷滾動式突襲檢查。

新北市共11家防疫旅館、1079間房間，目前使用率7成；觀旅局表示，防疫旅館過去就已按規定，每月完成自主管理檢查，市府每月也至少辦理一次突襲稽查，全力防堵疫情擴散。

新北市觀旅局上週發函防疫旅館，針對人員進出動線、活動區域限制、垃圾處理，特別是房內的廢棄物，以及所有消毒作業與旅館從業人員健康自主管理，另外，空調部分非採中央空調，每間客房都有獨立主機或送氣，嚴格要求務必落實防疫SOP。

觀旅局指出，檢疫客入住部分，也有嚴密的措施，每間房間都有對外窗、獨立衛浴、獨立冷氣、獨立垃圾存放空間，並且皆為獨棟、獨立動線，無一般旅客混居。

此外，因應疫情嚴峻，新北市觀旅局設置「前進櫃檯」，旅客搭乘防疫計程車抵達後，得先到「前進櫃檯」確認身份，並請入住的檢疫客脫去舊有防護配件，進行全身以及行李消毒，檢疫客經過的區域，也會立即全面消毒。

觀旅局指出，市府也將防疫旅館空間劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立分明、分艙分流；紅區為客房走廊及垃圾集中區，從業人員必須得進入紅區時，要穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備；黃區為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；綠區為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接間接接觸人員，不得進入綠區，以確保環境無污染。

(中時 )