華航、諾富特染疫案持續擴大，昨日新增4例本土案例，其中案1136為本國籍30多歲女性，同時也是諾富特飯店女員工（案1129）的女兒，指揮中心今日公布完整足跡史，曾多次搭乘捷運、公車轉乘，往返家裡及公司，期間也曾到過家樂福中和店購物，對此，該家樂福也將於今晚進行全面性的消毒作業。

指揮中心表示，房務女主管女兒案1136，在4月28日至29日陸續出現喉嚨痛、發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢、確診，Ct值僅19，病毒量高、傳染力強，已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

指揮中心今公布詳細足跡，案1136於4月26日早上7點39分到8點07分，搭乘57號公車，從樂華夜市到頂溪捷運站，轉乘至西門站，再搭乘235號公車到三重先嗇宮；傍晚6點53分到7點09分，搭乘藍2公車，從中興街口到捷運西門站；7點25到8點半之間，則是到72度C舒肥健康餐用餐。

4月27日早上7點40分至8點22分，搭乘5號公車從自強街口到頂溪捷運站，轉乘至西門捷運站後，再搭藍2公車到三重先嗇宮，晚上8點至8點30到家樂福中和店購物。

指揮中心今公布案1136最新足跡。（圖／指揮中心提供）

4月28日早上7點39分到8點40分，搭乘57號公車，從樂華夜市站至頂溪捷運站，再到西門站搭轉乘637號公車，到三重先嗇宮，晚上7點37分到8點11分，搭262號公車返家，於大新街站下車。陳時中表示，案1136的生活很規律，每天都在差不多的時間出門、搭乘大眾交通工具，全程皆有佩帶口罩。

對此，家樂福中和店稍早也發出聲明表示，針對目前狀況將於今晚進行自主消毒作業，並且配合政府單位進行相關防疫措施。家樂福至目前為止皆要求顧客入賣場前進行量測額溫、提供酒精噴灑、提供一次性衛生手套，並定期清潔、消毒，美食街座位區也有設置安全隔板。

(中時新聞網)