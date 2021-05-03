遠傳積極衝刺生態圈，擴大遠傳幣使用範圍，宣布用戶每日登入簽到即享1遠傳幣回饋，透過指定連結至肯德基或必勝客訂餐，即可享1％回饋，遠傳幣可用在購物折抵、超值加購、或是參加抽獎；活動期間內，用3遠傳幣即可以36折起加購超值商品，用1遠傳幣可兌換強檔電影、參加抽獎拿萬元好禮、也可以優惠價購買跨超商咖啡寄杯，透過人手一支的手機打造全方位一站式行動生活圈，同步圈粉線上與線下用戶。

遠傳表示，遠傳心生活用戶只要使用3遠傳幣，即可以低於市價的超優惠價格加購家電、生活用品、名牌運動用品等超夯商品，包含遠傳心生活獨家熱賣的COSTCO一年會籍禮物卡、舒潔衛生紙、義大利BLACK HAMMER隨行運動水瓶三入組、超低下殺36折；此外還有吹風機、立扇等生活家電4折起，NIKE、ADIDAS和SKECHERS運動鞋款5折起。

為回應消費者的支持，即日起至5／31，用戶不但以1遠傳幣加購跨超商咖啡寄杯享優惠價，遠傳再加碼，於週一完成購買，可再回饋50％遠傳幣，相當於33折，每月最高回饋一次，生活圈不管走到哪，跨超商咖啡優惠享不完。

(中時 )