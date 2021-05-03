根據3日最新出爐經濟報告，因為產出與全球需求持續改善中，韓國四月工廠作業活動已連七個月都在榮枯分界點50以上，也代表當地製造業景氣復甦，是可以期待的。

這份IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）在4月份時來到54.6，雖比3月的55.3略低。但是從2020年10月份以來，該指數就一直保持在景氣榮枯分水嶺50之上。

調研單位IHS Markit指出，特別是科技產業需求改善，韓企在生產產出與新訂單方面，繼續表現可圈可點，同時，四月來自外面的需求也穩步上升中。 同時，四月產出指數為55.3，儘管比三月的56.8要低一點，但已是連八個月都顯示成長跡象。

另外，四月的新訂單總數量也連七個月在擴大，繼三月份曾出現四個月來最大增幅後，來自外部客戶的訂單繼續在成長。為了增加產能，韓企已連兩個月都貼出徵人啟事。

展望未來，韓企對未來12個月非常樂觀，未來產出指數方面，更從三月的61.4上升至四月的64。因為這些公司希望，更全面性的景氣復甦能帶動海內外新推出的產品需求。

IHS Markit目前是預估，2021年工業生產可望成長5.5％。

(時報資訊)