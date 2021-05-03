印度新冠肺炎疫情

3天了，懷孕7個月的歌蒂•帕泰爾（Goldi Patel）忍著新德里悶熱難耐的天氣，在各醫院間奔波，拚命設法要讓染上新冠的另一半呼吸。然而，4家醫院都拒絕了這即將生下第一個孩子的孕婦。

據CNN新聞網3日報導，最後歌蒂終於找到1家願意收留丈夫的醫院。然而，臨時設置於新德里郊區的「沙達爾帕泰兒新冠照護中心和醫院」（Sardar Patel Covid Care Centre and Hospital）甚麼都缺，老公只求能離開。

現年30歲的沙達納•帕泰爾（Sadanand Patel）觸目所及，都是快死的病患，他幾乎見不到醫生，藥也有限。而他肺部有80%已受感染，怕極了萬一病況惡化，可能會發生甚麼事。「我好害怕，」沙達納1日在病床上喘吁吁地說，「要是我的健康狀況惡化，我不認為他們有辦法救我。」

隨著印度新冠病例不斷增加，國內醫療體系早已緊繃到超出了極限。無論病床，氧氣和醫療人員都缺。有些病患還在候診室，或是在人滿為患的診所外，連醫生都還沒看到，就已奄奄一息。只有部分新冠病患最後設法進入負擔過重的醫院，可是一進醫院，有些人就面臨另一種恐懼，那就是缺乏醫療照護或資源，只能眼睜睜看著病友在身邊死亡。

今年2月時，印度官員以為戰勝新冠疫情，下令「沙達爾帕泰兒新冠照護中心和醫院」關閉。但如今有充分的證據顯示，事實並非如此。於是這有500張病床的設施4月26日又在混亂中重新開張。

在這倉庫般的龐大設施中，有些病患就躺在硬紙板製成的病床上，而藥物也有限。沙達納說，自從他上星期二入院以來3天，只和醫生說上1、2次話。他眼睜睜地看兩名鄰床病患嘶吼，哀求著要吃藥，可是似乎由於氧氣用盡，幾小時內就死了。

沙達納說，5月1日是他入院的第5天，而他身邊至少有5人病死。其中1個人就在他鄰床，死了好幾個小時後，才有人來收屍。

而印度衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）4月說，將迅速擴張「沙達爾帕泰兒新冠照護中心和醫院」，把病床增為2,000張，以幫忙解決醫院空間不足的問題。此外，當局也派了約40名醫生和120名專業護理人員前往該中心。

不過，沙達納說，印度政府以為，醫院開了，病患便能獲得救治，但其實根本不是那回事。他說，醫生很少巡房，他甚至擔心，萬一需要救治時，可能病得連呼救都有困難。而鄰床病人建議他，只要覺得好些，就快快出院。「你會躺在病床上死掉，因為沒人會叫醫生來。」

(中時新聞網)