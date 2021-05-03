開幕儀式彰化縣長王惠美、廣達文教基金會執行長徐繪珈及11所參展學校校長共同參與。（吳建輝攝）

廣達文教基金會推廣廣達游於藝計畫已超過17年，到彰化也已經有9年，感謝王校長引進此計畫讓彰化的師生都能透過藝術的學習，有更多面向的藝文感受。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美也致贈感謝狀，感謝廣達文教基金會推廣廣達游於藝計畫，啟發學子對美的感知力，進而充實內在、豐富心靈，成就學子。（吳建輝攝）

廣達文教基金會在彰化縣內11所國中舉辦廣達游於藝「空間任意門」彰化縣同盟展，以環境藝術的空間概念為發想主題，3日上午在湖東國小舉行開幕儀式，彰化縣長王惠美、廣達文教基金會執行長徐繪珈及11所參展學校校長共同參與，王惠美表示，感謝廣達文教基金會，期望藉由空間藝術的作品展出與活動體驗，啟發學子對美的感知力，進而充實內在、豐富心靈，成就學子。

廣達文教基金會推廣廣達游於藝計畫已超過17年，到彰化也已經有9年，感謝王校長引進此計畫讓彰化的師生都能透過藝術的學習，有更多面向的藝文感受，本次展覽主題是「空間任意門」，以環境藝術的空間概念為發想，藉由探索、感受、觀察、顛覆及品味空間等方式，引導學生透過身體感官來覺察自我的情緒感覺，進而思考自我與所處空間的互動關係。

王惠美表示，縣府力推AI、英文教育更加入了美學概念，將美的概念深入教育中，感謝廣達文教基金會的計畫，從一個小學校迄今已有11所學校，不同於課本上的教學，提升人文素養，也結合文化局、教育處等將相關藝術文化結合，鼓勵父母帶著孩子從事藝文相關活動，讓藝文能夠再繼續向下扎根。

廣達文教基金會處長吳宛娟表示，廣達至彰化縣推廣《游於藝》計畫已逾11年，《游於藝》計畫不僅是個展覽，最大特色是將展覽用個主題統整的概念融入各校教學內容，學生的發表就是在學習歷程中的成果，非以成果為導向，而是以歷程為主，此次突破框架、創意思考為本次空間展發想源由，希望將此「破壞式創新」的概念不僅帶進產業界，更希望帶進教育界。

(中時 )