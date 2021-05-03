母親節即將到來，台灣人壽提醒每位媽媽不要忽視自己的人身風險缺口，好好愛自己，替自己或為媽媽規畫保險，善用商業保險補強各人生階段女性所需保障，建議從「壽險」、「醫療」、「意外傷害」、「癌症醫療」、「重疾特傷」及「長期照護」等六大保障面向出發檢視自身保障，建議不同世代的母親補強其保障缺口。

依據衛生福利部2019年之15歲至64歲婦女生活狀況調查報告指出，台灣婦女平均每日無酬照顧時間為3.18小時，其中有配偶或同居伴侶婦女平均每日無酬照顧時間更達4.41小時，為配偶或同居伴侶的3倍，顯示女性擔任家庭主要照顧者，為家庭付出不少心力。

台灣人壽內部保戶所屬人生階段數據顯示，身為母親且在家庭責任期（21歲至45歲）的保戶佔46％，退休預備期（46歲至65歲）佔41％，樂齡享壽期（66歲以上）佔13％。台灣人壽更進一步將46％家庭責任期的媽媽保戶，細分包括了新手媽媽7％、三明治媽媽24％以及熟齡期媽媽15％，明顯發現每個族群都有著不同的保險缺口考量。

家庭責任期的新手媽媽（21歲至35歲），因為有了新身分，生活型態改變及正是扶養新生兒花費較大的階段，建議善用以一年期定期壽險搭配醫療、意外險，規畫基本的保障。

而三明治媽媽（36歲至45歲），處於奉養父母、養育兒女雙重經濟壓力，若因意外或疾病將會造成家中經濟、照護子女中斷的風險，該階段要有「醫療險」與「意外險」基本配置，但也不可輕忽此階段為乳癌、子宮頸癌好發年紀，建議將「癌症險」一併規畫保障較為完整。台灣人壽表示，近年醫療技術不斷更新，也提醒「醫療險」、「癌症險」應定期加強檢視保障與額度是否足夠，讓人身防護更周全。

熟齡期媽媽（46歲至54歲），隨著孩子逐漸成長前往外地念書，媽媽們生活重心不再繞著孩子轉，相對的在經濟上也較為充裕，建議媽媽們檢視現有的保險保障範圍與額度，讓保險規畫與時俱進。

退休預備期（46歲至65歲）的兒女已能獨立，身上背負養育兒女的重擔較為輕鬆，建議可開始積極規畫準備退休生活，建議媽媽們可著重規畫「長期照護」的保障，為自己的長壽生活準備，不給家人造成額外負擔。

台灣人壽表示，台灣已邁向高齡化，女性平均壽命已達84.26歲，這群樂齡享壽期（66歲以上）的媽媽，已邁向退休樂活時光，因餘命變長，面對外來尚有20年的人生，如何有穩定現金流能讓生活無虞，日後又能傳承財富給家人，將是這個時期的規畫重點。

(中時 )