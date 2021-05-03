總統蔡英文日前表示，自己任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是中火運轉以來最大幅度的減煤、歷任總統最多。對此，港媒觀察，蔡英文在這個時間點把矛頭對準台中市政府，等於是在為前交通部長林佳龍任內空污整治背書，似乎有意替林回鍋參選台中市長鋪路。

蔡英文上月28日在臉書貼出一張折線圖自稱，在她任內，大量減少「中火」的燃煤使用量，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1,839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

對此，港媒《中評網》今（3日）報導，蔡政府此時公布減煤折線圖，並將矛頭對準台中市府，等於間接替林佳龍在擔任台中市長任內的空汙整治背書，或有意替林回鍋參選台中市長鋪路。林佳龍在黨內隸屬正國會大將，2018年爭取台中市長連任失利，後被延攬擔任交通部長一職，蔡英文此舉顯然有派系平衡的布局，但沒料到林因太魯閣號事件下台，再度牽動民進黨內派系生態及選戰局勢。

該報導更指出，蔡英文現在有意無意彰顯林在市長任內的減煤功績；而台中市隸屬林佳龍系統人馬也相繼發聲，如民進黨台中市議員周永鴻就在臉書批評，「盧市府還要從中火提款多久」；前新聞局長卓冠廷也在臉書拿出數據表示，在盧秀燕執政下，台中空氣品質持續惡化，比林佳龍執政時期還差，背後顯示做球意味濃厚；且林佳龍下台後，已返回他在台中成立的光和基金會辦公，投入2022台中市長選戰的可能性，值得觀察。

(中時新聞網)