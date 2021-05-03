證交所繼去（2020）年6月與永豐金證券共同舉辦「Taiwan Double Good」線上台灣投資說明會後，在目前國際商旅活動仍受新冠肺炎疫情影響下，為持續搭建台灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，於5月3～7日再次攜手永豐金證券共同舉辦「2021 SinoPac & TWSE Online Conference」線上台灣投資說明會。

此次活動預計邀請6家台灣上市公司，包括國巨（2327）、台達電（2308）、同欣電（6271）、富邦媒（8454）、晶心科（6533）及旭隼（6409）等，以視訊的方式與國際投資人進行小型群體會議。為配合歐洲地區投資人之時差，各場會議集中於每日下午時間舉行，期能在防疫期間超越地域限制，暢通無礙與國際機構投資人對談。

證交所表示，新冠肺炎疫情影響雖然逐漸趨緩，惟實體會議及大型活動在短時間內仍無法回復疫情前之榮景，此次活動安排多場專題演講，持續行銷台股、介紹台灣優質企業，並就ESG發展、台灣創新板等議題與國際投資人溝通，傳達台灣資本市場係具穩定良好表現以及適宜投資環境。

證交所指出，投資說明會期間，除安排上市公司與全球機構投資人進行簡報外，有三場主題式專題演講，分別為5月3日下午由英國Baillie Gifford資產管理公司發表「E&S under Spotlight」專題演講，。

5月4日由證交所分享台灣資本市場之近期表現並介紹將於今年第三季推出的台灣創新板，演講題目為「New Listing Business on TWSE」，期能將更多元的優質投資標的介紹給國際機構投資人，後由國立政治大學國際關係研究中心甘逸驊副研究員就臺灣國際關係、政策及經濟發表專題演講。

第三場接續由PwC Taiwan張瑞婷會計師及永豐投顧分析師張家恩介紹Sustainability Accounting Standards Board （SASB）與SinoPac+ ESG Rating System，並與證交所公司治理部代表共同分享台灣資本市場ESG發展經驗。

(工商 )