韋禮安日前為〈因為是你〉拍攝MV。（索尼音樂提供）

韋禮安日前為〈因為是你〉拍攝MV。（索尼音樂提供）

韋禮安近日為戲劇《火神的眼淚》演唱片頭曲〈因為是你〉，隨著該劇上周首播，歌曲尚未上架已引起熱議；他在〈因為是你〉MV中，置身以煙霧、燈光打造的空間，宛如置身「火場」中，一度拍到缺氧、昏昏欲睡；當時工作人員全在棚外監看螢幕，因為場景太逼真，棚外的工作人員頻頻叫好，讓已經被煙霧燻到缺氧的韋禮安事後苦笑問：「你們竟留我一個人在裡面，這樣對嗎？」

韋禮安在該曲中，將劇裡消防員「無畏、無懼、無私」的勇氣，化作音符溫暖詮釋，撫慰聽者的心靈；「相信有很多很多人會處在一個非常無助的階段，希望這首歌也可以帶給大家一些力量」。回想錄音當時，韋禮安雖然被製作人JerryC大讚唱得好，但自我要求高的他一直不滿意，最後JerryC索性按下錄音鍵後離去，留他一人在錄音室，韋禮安當下沒有察覺，最後發現製作人中途休息，他忍不住大喊：「這太不像話了！」有趣的是，現場一口氣準備5隻麥克風，同步錄製韋禮安的聲線，頓時成為了錄音室奇景。

此外，韋禮安去年發行的《Sounds of My Life》發行滿周年之際，新加坡 「Fresh Music Awards」日前公佈第14屆的入圍名單，他一口氣入圍「年度十大專輯獎」和「最佳男演唱人獎」，並以專輯中歌曲〈不用告訴我〉入圍「年度十大單曲獎」三項大獎，大獲好評！〈因為是你〉單曲及MV今晚（3日）6點全面上架。

(中時 )