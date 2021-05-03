媒體發布室的部份蒼蠅屍體。（黃福其攝）

國民黨公投議題小組今天開會，決定原訂舉辦73場幹部訓練宣講，曾至81場，明天將在新竹縣市舉辦；本周六母親節，全國22縣市都同步舉辦慶祝活動，一併宣傳反萊豬、併大選公投案。不過黨中央原訂本月底舉辦公投募款餐會，也因疫情嚴峻，決定配合新北市長侯友宜加強防疫指示而延後，初步決定最快6月舉辦。

今天的詳題小組仍由黨主席江啟臣主持，會後由文傳會主委王育敏轉述。不過國民黨媒體發布室今天不知何故，出現很多大小如蜜蜂的紅頭大蒼蠅盤旋不去，媒體陸續打死廿多隻，蒼蠅仍陸續出現。王育敏下午到媒體發布室說明公投小組訊息時，也因蒼蠅一再飛往她頭部停靠，王誤以為是蜜蜂「攻擊」而花容失色，一度中斷說明，後來得知是蒼蠅，她也非常疑惑，表示將通知行管會處理。

國民黨日前已在中央黨部，舉辦過台北市場次的韓部訓練宣講，明天新竹縣市合辦，是外縣市的第一場。

王育敏說，原本種仔幹部訓練宣講按照立委選舉區共辦73場，之後在各縣市舉辦500場以上街講及市場宣講。組發會表示各地反應踴躍，幹部宣講增到81場，但例如桃園市等少數疫情嚴峻的地方，會進行調整，所有宣講訓練也會落實防疫要求。

此外，鑑於母親節將屆，本周六母親節，22縣市黨部要同步舉辦母親節活動，同時宣傳公投、護下一代健康。

王育敏說，未來國民黨的反萊豬官方網頁，也會公布各地宣講場次及日期。

(中時 )