110年全國甲組春季聯賽A組預賽進入尾聲，成軍首年的屏東紅尾隊預賽最終戰必須全力搶勝才能夠晉級，不過最終只與台灣電力打成6比6平手，最終以積分1分之差落居第5，無緣晉級。

截至昨天賽程，A組晉級隊伍仍未完全出爐，安永鮮物能否晉級還需視今天屏東紅尾的比賽結果。

而賽前以28分積分位居第5的屏東紅尾，想要搭上晉級列車只有贏球這一種方式，今天預賽最終戰碰上台電，屏東紅尾在2局下靠蔡友達陽春炮先馳得點，不過台電在第6局先攻3分逆轉，7上蔡智瑜再轟出2分炮，台電取得5比1領先。

落後的屏東紅尾8下展開反攻，靠著2次四壞球保送、短打推進，王榆銓安打追回2分，台電9上陳瑞慕敲出陽春炮添得保險分，屏東紅尾9下追平戰局，不過沒能延續攻勢，最終兩隊握手言和。

賽後屏東紅尾9勝7敗2和、積分29分不敵積分30分的安永鮮物，以1分之差無緣搭上晉級列車，A組晉級複賽名單也全數出爐，由合作金庫、新北禾聯、台電與安永晉級11日開打的複賽。

(中時 )