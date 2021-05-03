新北市三峽區鳶山秘境因可俯瞰城市美景，近年來吸引不少民眾造訪，過去曾因山頂擠滿人，安全性受質疑，公所立即增設立桿扶手；未料，近期又出現民眾拿尖銳物刻石頭的亂象，更被山友放上網砲轟危害山林景觀，對此三峽區公所表示，鳶山秘境為私有地，非風景區，除非私有地主提告，否則無法源可管。

鳶山山頂約有300公尺高，位在三峽老街西南方的銅鐘觀景平台附近，不到5分鐘就可登頂，從山頂大石頭望去可一覽大漢溪平原、桃園台地美景，過去只有山友和當地人造訪，但經媒體曝光後，不少網美都此拍攝懸空美照，鳶山頓時一砲而紅，成為知名打卡點。

未料，景點爆紅後許多遊客為留下紀念，紛紛在鳶山大石頭上刻字，近期又有情侶到山頂用鑰匙在石頭刻上2人姓名，被山友錄下在網上發文指責「要好好相愛、請往後不要在石頭上刻字了」，引來網友一片罵聲，指控情侶破壞自然景觀，要求相關單位處理開罰。

三峽區公所表示，鳶山山頂為4塊私有地交界，公所過去設置立桿、扶手等安全設施，就曾引起地主不滿，雖然遊客亂刻字已屢見不鮮，但私有地主不願提告處理，公所也無法源可管，近期已與觀旅局協商，基於維管和安全角度，在周邊設置告示牌，提醒民眾勿穿越繩索，冒險刻字，也盼民眾發揮公德心，勿破壞自然風景。

(中時 )