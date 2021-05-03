110年國中教育會考將15、16日辦理，闈場試務人員3日下午入闈，展開為期14天的組題、印卷及分卷等工作。（陳淑娥攝）

110年國中教育會考將15、16日辦理，闈場試務人員3日下午入闈，展開為期14天的組題、印卷及分卷等工作。（陳淑娥攝）

110年國中教育會考將15、16日辦理，闈場試務人員3日下午入闈，展開為期14天的組題、印卷及分卷等工作。全國試務會主任宋曜廷指出，此次命題考綱不考本、試題難易適中，有些題目是跨科目，考生只要熟讀一個版本，融會貫通即可放心應試，切記寫作、數學非選擇題為部分評分，切勿留白。

170名闈場試務工作人員下午在唱名後，魚貫進入位於豐原的國家教育研究院台中院區圍場，教育部政務次長蔡清華人將闈場大門上鎖，貼上封條後完成入闈。

蔡清華指出，全國18考區及大陸考場總報名人數為20萬2547人，其中集體報名人數為20萬940人，個別報名人數1607人。全國18考區總共設置225個考場，下設5532個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。

宋曜廷指出，今年命題內容及形式沿襲以往幾年作法，試題取材依循九年一貫課綱，考綱不考本，不偏廢任何一個版本的材料，考生只要熟讀一個版本，融會貫通，即可從容應試，不必擔心、緊張要讀非常廣泛及繁複的內容。

在考題設計上，除作為學力檢定工具外，肩負引導國中生培養學科素養的重要功能，命題朝生活化、活潑化及跨科化方向，盡量把生活情境融入試題，試題看起來更能結合學生生活情境，更可親，至少在同一領域科目裡，希望同學能交互了解，融會貫通，所以有些題目是跨科目。

而試題難度定位為難易適中，平均通過率約5成5，多數都能得心應手。有些科目比較偏向實作評量，不是一般選擇形式，比如寫作及數學科的非選擇，特別是數學科非選擇題，是採部分評分的方式，不一定要全部答對，才會有完整分數，就你的知識或就能力所及表現出來，也很有可能得到部分分數，千萬不要擔心沒有寫完整就不敢做事當表達，盡量依自己能力，勇敢呈現出來。

印卷分卷闈場試務工作人員將於14天入闈期間，進行測驗卷組題、印卷、裝卷集裝箱，印製完成的試卷將於13、14日由全國試務會協助各考區在警力戒護下，運回試務主辦單位。

另外，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，今年大陸考場將比109年與補行考試起辦理。在實施各項防疫措施的前提下，110年國中教育會考英語(聽力)照常施測，考試科目包含國文、英語(閱讀及聽力)、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，只考1篇作文、英語(聽力)為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部指出，國中教育會考因應疫情採取各項防疫措施，包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考等，請考生務必配合各考場防疫規定，儘早出門抵達考場學校。

(中時 )