37歲本土劇女神白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪，白家綺做完月子後，在本月初亮麗復出，目前白家綺已瘦了13公斤，身材恢復得極好，而白家綺昨（2日）則曬出打羽毛球的運動照，身穿貼身運動服裝的她，身材曲線全現形，不科學身材讓網友看了都驚呼不已。

白家綺昨在網上分享與女星方馨的打羽毛球照，她發文就直呼：「懷孕時...看到大家在打羽毛球就好想加入 今天終於如願以償了」，白家綺也嘴甜向方馨喊話：「謝謝方馨姊實現我的願望，跟你們一起打球怎麼可以那麼開心」。

白家綺打起球來超賣力，舉手投足充滿活力，俏麗模樣完全看不出在3月初才剛產下第四胎。（圖／取材自白家綺臉書）

照片中，白家綺頭戴粉色鴨舌帽，身穿黑色貼身運動服裝、粉色薄外套，白家綺氣色紅潤、五官精緻，更吸睛的是，白家綺不僅瘦回瓜子臉、鎖骨超明顯，她的一雙長腿更是相當纖細，白家綺打起球來超賣力，不時跨步往前、手揮球拍，舉手投足充滿活力，俏麗模樣完全看不出在3月初才剛產下第四胎。

白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

白家綺1日出席活動時，她就透露這次懷第4胎共胖15公斤，目前已瘦了13公斤，還剩下2公斤，白家綺產後1個多月就瘦身有成，網友看到她不科學的運動照更是直呼：「產後瘦好快喔」、「女神身材恢復的這麼快 永遠青春美麗」、「好瘦喔 生了四個還是美魔女」、「4寶媽怎麼可以美成這樣」、「羽球是很好的運動哦，相信你產後可以恢復之前的好身材」。

從懷孕時⋯⋯ 看到大家在打羽毛球 就好想加入😆😆😆 今天終於如願以償了 謝謝方馨姊方馨的粉絲部 實現我的願望🥰🥰🥰 跟你們一起打球⋯⋯ 怎麼可以那麼開心🤣🤣🤣 #你的 #你的 #你的 #從頭笑到尾 #爆汗的感覺真好 #一起運動 #一起遇見更好的自己 由白家綺發佈於 2021年5月2日 星期日

(中時新聞網)