罹癌後存活率大幅拉高，但勇敢活下去的費用是否足夠？南山人壽3日宣布，推出市場上第一張女性專屬20年期外溢型定期癌險，搭配健檢結果、特定癌篩或施打疫苗，最高現金回饋應繳保費12％，且對特定癌症加倍給付，每單位最高給付120萬元，針對20~60歲的女性，最高可為自己規劃240萬元的癌症保障。

南山人壽資深副總陳維新表示，女生投保意識高，但據南山人壽2021年針對自家保戶進行健康問卷調查，有效問卷3.1萬份中，有4成以上受訪者認為媽媽身體狀況未達良好，主要是有30％完全沒有運動，沒有運動者有63％原因是工作繁忙，但有75％的受訪者覺得若有人陪伴，會提升運動興趣。

而女性最擔心的疾病有64％是癌症，覺得最需要補強的險別有44％選長照險、41％選住院與手術險，但有33％覺得是癌險。

若依南山人壽理賠大數據來看，女性癌險滲透度為61％，即大部分女性保戶都會投保癌險，又以40~60歲占42％，為主力族群，但這些保單大部分是承保七項重疾，平均保額45萬元，若是初次罹癌保額平均是59萬元。

若以2019年到2020年女性申請癌症理賠，最高是乳癌，占30％以上，依國健署統計，第一或第二期乳癌患者的五年存活率達100％及93.8％，從南山的理賠資料來看，乳癌的五年存活率近九成，乳癌嚴重患者平均三年至少花費92萬元，還不包括額外照護費用、收入補償金等，且住院平均次數16.6次，平均住院天數達55天，若再加上癌症新式治療，可能要15~100萬元不等，免疫療法動輒百萬元以上，標靶藥物一個月可能6~9萬元，癌症費用倍增，陳維新說：「生命可以延長，但是否作好準備？」

陳維新表示，這是南山人壽未來要發展的保單服務賦能價值，即提供保戶全方位的服務，如前段積極防癌，包括癌症篩檢、飲食計畫及運動管理；罹癌後有財務補償；後段是安心抗癌，包括癌症第二諮詢、癌症基因檢測、心理諮商、病友支持、短照服務、術後機能內衣等，透過B2B的談判，尋找到較可靠的廠商，爭取到較好的費率，讓客戶自主健康管理，如何提升免疫力，透過運動習慣養生、飲食更健康。

(工商 )