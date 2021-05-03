今日台股開低走低，終場下挫344.31點或1.96%，收跌17222.35點，日K連3黑。盤面上僅航運、陶玻、紡織及金融收紅，分別收漲4.66%、0.64%、0.45%及0.27%，堪稱今日撐盤之四大金剛。

其中，金融股上漲3.96點或0.27%，收1495.61點，最高觸及1515.12點，個股方面，富邦金(2881)最為奪目。富邦金日前公布擬派利4元寫新高(現金股利3元、股票股利1元)，16家金控今年派利表現，就屬其最吸睛，今日股價同歡。富邦金登高一呼，盤中觸及70.5元高點，市值最高達7212億元，一度超車國泰金(2882)的7124億元，暫時嚐到成為金融市值一哥的甜頭；富邦金終場上漲4.6元或7.17%，收68.8元，領漲金融股，成交量10萬4057張，買氣沸騰。

緊接著為台新金(2887)，4月29日公告擬派利約1元，配發率高達86.3%，相較去年的派利約0.7元、配發率67%大有成長。今日股價聞訊走揚，終場上漲0.55元或3.9%，收14.65元，創波段新高，成交量10萬8067張，股價漲幅僅次富邦金。金融龍頭國泰金(2882)擬配息2.5元，追平2018年最高紀錄，不過與富邦金派利4元相比稍顯遜色，今日小漲0.57%、收52.6元，成交量7萬2027張。

富邦金今年派利大方，成功吸引投資人目光，一度撼動國泰金地位，金融股王座呈現雙龍搶珠的戰況。財信傳媒董事長謝金河認為，富邦金若在今年順利併日盛金(5820)，顯見其對金控龍頭的企圖心。

(時報資訊)